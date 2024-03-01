Хинштейн заявил об отсутствии планов по блокировке VPN

В пятницу, 1 марта, вступил в силу запрет рекламы способов обхода блокировки.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что в России нет планов по блокировке VPN. Об этом сообщило URA.ru .

«Планов по блокировке VPN, как технологии в России, не было и нет. Граждан наказывать за использования подобных сервисов наказывать не будут. Но они должны осознавать риски от их использования, ведь при подключении передается вся информация об устройстве, а многие из разработчиков софта для VPN буквально торгуют этими данными», — сказал Хинштейн.

Парламентарий отметил, что у регулятора есть все инструменты для борьбы с распространением информации об обходе блокировок. Однако у законодателей «нет иллюзий» на счет того, что инструкции по установке VPN будут появляться на ресурсах, которые отказываются исполнять российские законы.