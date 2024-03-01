Финляндия разрешила ВСУ бить по России своим оружием
Министр обороны Финляндии Антти Хакканен считает, что обстпелы территорий России — это «вполне законная оборонительная битва».
Власти Финляндии разрешили Украине обстреливать Россиию своим оружием. Об этом сообщила «Газета.Ru».
Министр обороны Финляндии Антти Хакканен считает, что обстпелы территорий России — это «вполне законная оборонительная битва».
«В случае необходимости Украина должна также нанести удары по военным объектам на российской стороне», — заявил Хакканен.