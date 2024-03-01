Daily Mail: на Украине действуют «банды принудительной вербовки»

Отмечается, что данные банды ловят на улицах украинцев, «не желающих участвовать в конфликте и не имеющих подготовки».

На Украине действуют «банды принудительной вербовки». Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам автора статьи, на Украине практически закончились мужчины, согласные добровольно вступить в ряды ВСУ, поэтому сотрудники военкоматов организуют «банды принудительной вербовки».

Отмечается, что данные банды ловят на улицах украинцев, «не желающих участвовать в конфликте и не имеющих подготовки», насильно мобилизуют и отправляют их на линию соприкосновения. Журналист отмечает, что жертвами облав становятся только мужчины, у которых не хватило денег на взятку.