Bloomberg: Болгария прекращает импорт нефти из России

Парламент Болгарии одобрил постепенное прекращение импорта российской нефти. Этот шаг заставит единственный в стране и крупнейший в Юго-Восточной Европе НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» искать альтернативное сырье, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Это непростая задача, поскольку завод перерабатывает в основном российскую нефть, а наиболее очевидная замена этим баррелям — из Казахстана — уже пользуется спросом в соседней Румынии», — отмечает портал.

Болгария и несколько других стран ЕС освобождены от запрета на импорт российской нефти до конца 2024 года, однако депутаты проголосовали за ограничение использования сырья из РФ до 80% к концу этого года и полный отказ от нее к октябрю следующего.