Актера из «Ранеток» и «Папиных дочек» задержали с мефедроном в Москве

В Москве задержали актера Юрия Яковлева. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел 22 февраля.

Полицейские, патрулировавшие район Ясенево, заметили мужчину, который что-то закапывал в сугроб. Правоохранители остановились и нашли в снегу под кустами сверток с веществом. Экспертиза показала, что в нем находилось около двух граммов мефедрона.

Задержанным оказался 31-летний Яковлев. Он получил известность ролями в сериалах «Папины дочки» и «Ранетки».

Возбуждено уголовное дело.