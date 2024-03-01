Актера из «Ранеток» и «Папиных дочек» задержали с мефедроном в Москве
В Москве задержали актера Юрия Яковлева. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел 22 февраля.
Полицейские, патрулировавшие район Ясенево, заметили мужчину, который что-то закапывал в сугроб. Правоохранители остановились и нашли в снегу под кустами сверток с веществом. Экспертиза показала, что в нем находилось около двух граммов мефедрона.
Задержанным оказался 31-летний Яковлев. Он получил известность ролями в сериалах «Папины дочки» и «Ранетки».
Возбуждено уголовное дело.