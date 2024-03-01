Новости Рязани за 1 марта 2024 год

Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 2-3 марта

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. На сцене МКЦ пройдет балет «Золушка» — одна из самых известных и любимых сказок во всем мире. Народный артист России Юрий Куклачев и его 30 пушистых артистов приглашают рязанцев на детский спектакль «Мяугли». В арт-клубе «Площадка» выступит легенда российского ска-панка группа DISTEMPER, а в клубе Deep — группа Ария с уникальной программой «Это рок». В кафе-клубе «Старый парк» с сольным концертом выступит Евгений Кубынин — лидер питерской группы «Зимавсегда», а в клубе Deep пройдет вечеринка «Весна без сна». В рязанском дворце молодежи пройдет XXXII всероссийский фестиваль детского танца «Черный котенок». Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

ВСУ начали тренироваться на американских истребителях F-16

Спикер ВВС Украины Игнат заявил, что украинские пилоты уже отрабатывают удары на истребителях F-16.

Спикер ВВС Украины Игнат заявил, что украинские пилоты уже отрабатывают удары на истребителях F-16. Об этом пишет Life. Он отметил, что подготовку проходит и персонал, который будет обслуживать самолеты. «Процесс обучения на истребителях F-16 продолжается. Летчики отрабатывают уже тактические приемы. Отрабатывают фактически нанесение ударов по воздушным и внеземным целям», — сказал Игнат.

Рязанцев предупредили о новых ограничениях на Мервинском проезде

Теперь на 7-м Мервинском проезде запрещен проезд грузового транспорта. Также для автомобилей установили ограничение скорости до 40 километров в час.

Рязанцев предупредили о новых ограничениях на Мервинском проезде. Пост об этом появилась в группе «Подслушано у водителей Рязани». По словам автора потса, теперь на 7-м Мервинском проезде запрещен проезд грузового транспорта. Также для автомобилей установили ограничение скорости до 40 километров в час.

Минюст признал иноагентами писательницу Людмилу Улицкую* и режиссера Илью Хржановского*

Минюст признал иноагентами писательницу Людмилу Улицкую* и режиссера Илью Хржановского*. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что Улицкую* внесли в реестр за пропаганду ЛГБТ** и сотрудничество с иноагентами, а Хржановского* - за распространение фейков и участие в создании материалов иноагентов. Выступал против СВО, проживает за границей; Также в реестр попали: благотворительный фонд «Нужна помощь» * (за фейки и поддержку организаций-иноагентов);

* (за фейки и поддержку организаций-иноагентов); центр «Мемориал» *(за публикацию фейков о ВС РФ и поддержке организаций, признанных экстремистскими);

публицист Сергей Медведев*(за выступления против СВО и распространение фейков и материалы иноагентов). *признаны иноагентами в РФ. **признана экстремистской, запрещена в РФ. Фото: медиабанк РИА Новости.

Россиянам рассказали о самых распространенных мошеннических схемах с недвижимостью

Россиянам рассказали о самых распространенных мошеннических схемах с недвижимостью. Об этом пишет газета «Известия». По одной из схем, мошенники могут звонить пожилым людям, представляясь сотрудниками банков, и, например, предлагать услуги по аренде недвижимости по завышенным ценам или с вымышленными условиями. Также аферисты могут использовать фальшивые документы для продажи или аренды недвижимости, принадлежащей пожилому человеку, или чтобы заставить его подписать договоры, которые он не понимает. По еще одной схеме, мошенники могут пытаться захватить контроль над имуществом пожилого человека путем подделки документов о собственности или доверенностей; Также мошенники размещают ложные объявления о продаже недвижимости в сети или отправляют фишинговые письма с целью получения финансовой информации пожилых людей.

В Рязани 2 марта состоится финал дивизиона Любителей 50+ ночной хоккейной лиги

В решающем матче встретятся хоккеисты рязанского «Автомобилиста» и ЛХК «Спасск.

2 марта в ЛДС «Десант» пройдет финальный матч дивизиона Любитель 50+ ночной хоккейной лиги. В решающем матче встретятся хоккеисты рязанского «Автомобилиста» и ЛХК «Спасск. Победитель заберет Кубок, а также путевку на Финал Фестиваля в Сочи, который пройдет в мае этого года. Закрытие 13 сезона НХЛ в регионе запланировано на 31 марта, победители всех 4 дивизионов будут представлять Рязанскую область в финале. Напомним, НХЛ — проект, созданный по инициативе Президента РФ Владимира Путина. На сегодняшний день Рязань является лидером по количеству игроков, за что получила звание «Столица любительского хоккея». Соревнования проходят в 4 дивизионах: «Любитель 40+", «Любитель 50+", «Лига Надежды», «Лига Мечты». Команда «Автомобилист», которая выйдет на лед в Финале 2 марта, в прошлом году стала серебряным призером Финала Фестиваля.

Худрук рязанского театра юного зрителя сообщила, что он откроется 10 апреля

По плану театр должны были открыть только в ноябре 2024 года, однако работы по реконструкции завершили досрочно в декабре 2023 года.

Худрук рязанского театра юного зрителя сообщила, что он откроется 10 апреля. Она написала об этом на своей странице «Вконтакте». Художественный руководитель ТЮЗа Марина Есенина сообщила, что по плану театр должны были открыть только в ноябре 2024 года, однако работы по реконструкции завершили досрочно в декабре 2023 года. Есенина отметила, что деньги на ремонт выделили по национальному проекту «Культура» на условиях софинансирования. Всего было выделено 520 миллионов рублей. Фото с личной страницы Марины Есениной.

Зеленский: Киев ждет от Нидерландов военной помощи на два миллиарда евро

Отмечается, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал в Харькове с властями Украины соглашение, которое включает в себя военную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках подписанного с Нидерландами двустороннего соглашения по безопасности Украина рассчитывает получить два миллиарда евро военной помощи в течение этого года, а также оборонную помощь на протяжении следующих десяти лет. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал в Харькове с властями Украины соглашение, которое включает в себя военную помощь.

Monde: Франция хочет разрешить спецназу и некоторым подразделениям пересекать границу Украины

Возможное разрешение на пересечение украинской границы рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для России.

Франция думает над тем, чтобы разрешить спецназу и некоторым другим подразделениям пересекать границу Украины. Об этом пишет газета Monde со ссылкой на источники. Отмечается, что официально Париж отрицает присутствие своих военных на Украине. А возможное разрешение на пересечение украинской границы рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для России. По мнению издания, французское военное присутствие могло бы «защитить некоторые территории Украины» и ограничить удары со стороны России.

В Санкт-Петербурге при лобовом столкновении автомобилей погиб мужчина

В Санкт-Петербурге при лобовом столкновении автомобилей погиб мужчина. Об этом сообщает 78.ru. По данным издания, 67-летний мужчина двигался на Renault по Планерной улице и внезапно выехал на встречку. В результате маневра снес «морду» встречному автомобилю. Водитель Renault скончался на месте. Проводится проверка.

В Кальном из-за отсутствия света образовались крупные пробки

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

В Кальном из-за отсутствия света образовались крупные пробки. Об этом сообщили в Telegram-канале «иТипичная Рязань — 2». В посте отметили, что из-за отсутствия света на дороге не работают светофоры. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По данным сервиса «Яндекс Карты», заторы образовались на Касимовском и Муромском шоссе, улицах Кальной, Фирсова. Напомним, света отключили на пяти улицах города.

В Рязани на улице Новоселов столкнулись две легковушки

Информация о пострадавших не поступала.

В Рязани на улице Новоселов произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в группе «Рязань». На размещенных кадрах видно, что столкнулись две легковушки. Информация о пострадавших не поступала. Подробности выясняются.

В Шацке на благоустройство общественных пространств выделили 91,7 миллиона рублей

Работы должны выполнить по 1 ноября 2024 года.

В Шацке на благоустройство площади рядом с МКЦ на улице Республиканская площадь и участка улицы Комсомольской выделили 91 миллион 784 тысячи 10 рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок. Согласно документации, подрядчик должен установить бортовые камни и подпорную стенку, сделать пешеходные дорожки из тротуарной плитки и обустроить вход в парк. Кроме того, планируют установить скамейки, урны, арт-объекты, качели, сцену, многофункциональный навес, афишные и навигационные стенды. На территориях высадят деревья, кустарники и многолетние растения, а также сделают освещение. Заказчик — администрация Шацкого городского поселения. Работы должны выполнить по 1 ноября 2024 года.

Премьер-министр Венгрии Орбан призвал незамедлительно начать мирные переговоры по Украине

Время играет в пользу России.