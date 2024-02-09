Прокурор запросил 25 лет колонии обвиняемому по делу о двойном убийстве под Рязанью

Также Иванкину запросили два года ограничения свободы по освобождению.

Фигуранта дела «Сети"* Максима Иванкина попросили приговорить к 25 годам колонии по делу о двойном убийстве в лесу под Рязанью. Об этом сообщает «Осторожно, новости» из зала Рязанского областного суда.

Также Иванкину запросили два года ограничения свободы по освобождению, срок будет отсчитываться с момента задержания в 2017 году.

Прокурор на основе вердикта присяжных посчитал, что подсудимый должен быть признан виновным в убийстве двух лиц на основании осуществления ими общественного долга.

На заседание приехали родители убитой Екатерины Левченко, мать Артема Дорофеева отправила в суд заявление, в котором поддержала против него иск.

*организация признана террористической в России.