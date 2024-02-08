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В Рязани на трех улицах Горрощи отключили холодную воду
Причина — ремонтные работы на водопроводе.

В Рязани на трех улицах Горрощи отключили холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

Причина отключений — ремонтные работы на водопроводе.

До 22:00 ресурса не будет по адресам:

  • 4-й Новопавловский проезд, дом № 12;
  • улица 5-я Линия, дом № 56/52;
  • улица Высоковольтная, дома №№ 27 корпус 2, 29 корпус 1, 29 корпус 2, 29 корпус 3, 31 корпус 1, 31 корпус 2, 31, 33 корпус 1, 35, 27, 29, 33, 33 корпус 2 (детский сад № 102).

Техническую воду подвозят к дому № 33 по улице Высоковольтная.