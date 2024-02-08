В России почти в 80 раз выросла заболеваемость корью
За 2024 год число заболевших инфекцией достигло 8573 человек.
В России в 79 раз выросла заболеваемость корью. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
По данным канала, самое большое число заболевших в данный момент отмечается в Ростовской области и Ханты-Мансийском автономном округе.
Среди лидеров по заболеваемости также находятся Татарстан, Башкирия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Адыгея.
В 2022 году корью заболело 102 гражданина России, а за 2024-й число заболевших инфекцией достигло 8573 человек.