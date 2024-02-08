В Арзамасе на заправке нашли рязанца, который потерял память

Отмечается, что адрес проживания, телефоны родственников, соседей не помнит.

В среду, 7 февраля, на АЗС Plus в рабочем поселке Выездное Арзамасского района найден мужчина. Он дезориентирован. Об этом сообщает ПСГ «Рысь».

Отмечается, что адрес проживания, телефоны родственников, соседей не помнит. Как приехал в Арзамас не знает.

Приметы: худощавого телосложения, рост 170 см, волосы седые короткие, глаза серо-голубые, борода, усы.

Одежда: черная шапка, черная удлиненная куртка с мехом на капюшоне, штаны цвета хаки, сапоги дутики.