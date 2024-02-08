Рязанская область получит деньги на покупку препаратов для граждан с редкими заболеваниями

Предложения о выделении средств региону одобрила комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований, сообщил депутат Госдумы Андрей Макаров.

Рязанская область получит дополнительные деньги на покупку препаратов для граждан с редкими заболеваниями. Об этом сообщил сайт облправительства.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что предложения о выделении средств региону одобрила комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований. Рязанская область получит в 2024 году 3 миллиона 333,7 тысяч рублей на приобретение лекарств для пациентов с редкими орфанными заболеваниями. Всего препаратами обеспечат 2588 граждан, учтенных в федеральном регистре лиц.

Отмечается, что по федеральной целевой госпрограмме «14 высокозатратных нозологий» дорогостоящими препаратами обеспечивают людей с редкими заболеваниями. Среди них больные гемофилией, рядом генетических патологий, задержкой роста скелета, онко-гематологическими нарушениями, рассеянным склерозом и другими заболеваниями.

По словам Андрея Макарова, тема в соответствии с поручением президента находится в зоне постоянного внимания. «Средства на лечение высокозатратных нозологий выделяются из федерального бюджета. Трансферты последовательно растут, регионы получили больше почти на 13 млрд рублей за последние три года на эти цели. По инициативе фракции „Единая Россия“ расширен список заболеваний с 12 до 14. Работу будем продолжать», — подчеркнул Макаров.

Губернатор Павел Малков отметил, что помощь страдающим от орфанных заболеваний — на постоянном контроле государства. «Препараты для таких пациентов стоят очень дорого, поэтому так важна системная поддержка федерального центра. Благодаря дополнительному финансированию рязанцы с редкими заболеваниями гарантированно получат жизненно необходимые лекарства», — заверил глава региона.