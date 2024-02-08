«КП»: мошенники попытались обмануть рязанку от имени протоиерея Арсения Вилкова

Отмечается, что у мошенников имеются персональные данные потенциальной жертвы — номера СНИЛС и паспорта.

Мошенники попытались обмануть женщину от имени священника Рязанской епархии, протоиерея Арсения Вилкова. Об этом пишет « КП-Рязань ».

Рязанка рассказала изданию, что сначала ей поступил короткий звонок, а после пришло сообщение в Telegram.

«Поступило сообщение якобы от Арсения Вилкова. Тот ссылался на плохую связь, писал, что правоохранительным органам требуются мои документы в связи с каким-то текущим следствием. Но я сразу поняла, что это мошенники, и контакт заблокировала», — пояснила женщина.

Сам Арсений Вилков заявил, что у него нет Telegram-канала, кто-то действует от его имени с фейкового аккаунта.

Отмечается, что у мошенников имеются персональные данные потенциальной жертвы — номера СНИЛС и паспорта.