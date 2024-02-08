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Артемов назначил Михаила Палачева новым префектом Советского района Рязани
Ранее префектом Советского района был Сергей Тарасов.

Артемов назначил Михаила Палачева новым префектом Советского района Рязани. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте» в четверг, 8 февраля.

«Палачев прошел все ступени карьерной лестницы в муниципальном предприятии „Техобеспечение“: от инженера-механика до директора предприятия, которое возглавлял более 4 лет», — отметил Артемов.

Ранее префектом Советского района был Сергей Тарасов.