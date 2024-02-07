Российские ученые обнаружили новый способ лечения рака через нервную систему

Один из путей — блокировать сигнальные молекулы, которые активизируют рост опухоли.

Российские ученые обнаружили новый способ борьбы с раком через нервную систему. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на последние исследования.

Отмечается, что раковые клетки могут подчинять себе соединительные ткани, кровеносные сосуды и даже нервную систему. А проведение экспериментов в конце 1990-х годов доказало, что нейроны играют более активную роль в росте и развитии опухолей.

Ученые доказали, что нейроны «выкидывают» к раковым клеткам нейриты, что становится своеобразным мостиком к здоровым клеткам.

Нейротерапия рака может стать новым методом лечения в дополнение к химиотерапии, хирургии, иммунотерапии.

Один из путей — блокировать сигнальные молекулы, которые активизируют рост опухоли.