Новости Рязани за 7 февраля 2024 год
В Челябинске 15-летняя школьница выпала с 20-го этажа высотки в микрорайоне «Академ Riverside». По словам очевидцев, тело девушки нашли возле дома. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах.
«Вечером выходила из подъезда и увидела тело девочки, на вид совсем маленькая. На месте работают сотрудники полиции», — рассказала изданию читательница.
Трагедия произошла под окнами дома № 97а на Университетской Набережной.
Школьница была из благополучной семьи. В многоэтажке, в которой произошла трагедия, девочка не проживала. Возможно, она находилась у кого-то в гостях.
В Рязани на улице Радиозаводской произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».
На размещенных кадрах видно, что легковушка врезалась в бетонную стену.
Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.
Во вторник, 7 февраля, вблизи остановки «Дом художника» легковушка врезалась в столб. Информация о происшествии появилась в соцсетях.
По данным Госавтоинспекции, обращений в полицию не поступало.
ДТП не зарегистрировано.
На площади Ленина в Рязани маршрутка пробила колесо. Об этом сообщает Telegram-канал «аТипичная Рязань».
«У 53 маршрутки пробили колесо — всем пассажирам пришлось пешком топать», — написал автор поста.
Подробности случившегося не сообщаются.
В ночь с 7 на 8 февраля запланирован вывоз снега с улиц Горького, Краснорядской, Каширина, Дзержинского и Старообрядческого проезда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Администрация города обращается к водителям с просьбой: не оставлять припаркованные автомобили на указанных участках дорог, не мешать работе снегоуборочной техники.
Отмечается, что будет работать эвакуатор.
В Ижевской области местные жители сообщили о мощном взрыве. Об этом пишут в группе «18 регион. Ижевск» «ВКонтакте».
Отмечается, что ЧП произошло около села Ягул.
Некоторые СМИ пишут, что это испытание ракетных двигателей.
Дело в том, что недалеко с полигоном находится Воткинский завод, выпускающий продукцию военного и гражданского назначения.
Официальной информации пока нет.
В Ижевске женщину на тротуаре переехал грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент. Россия».
26-летний мужчина за рулем «Газели» не заметил 68-летнюю местную жительницу и проехал по ней.
Пострадавшую госпитализировали с травмами. Проводится проверка.
Рязанца осудили за употребление наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что в апреле 2023 года осужденный через в интернете приобрел запрещенное вещество для употребления. Его задержали полицейские.
Суд назначил мужчине наказание в виде 300 часов обязательных работ, а также возложил обязанность пройти принудительное лечение.
Приговор вступил в законную силу.
В 27 регионах России с начала 2024 года ввели карантин из-за ситуации с бешенством животных. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Федерального центра охраны здоровья животных.
Всего зафиксировали 84 заражения среди животных, по сравнению с 59 случаями за тот же период прошлого года.
«Наибольшее число случаев обнаружили в Волгоградской, Свердловской, Смоленской и Самарской областях», — сообщили в ведомстве.
Рязанская область заняла 16 место в списке.
Цены на куриные яйца в России падают четвертую неделю подряд, следует из данных Росстата. Об этом пишет ТАСС. С 30 января по 5 февраля 2024 года стоимость снизилась на 0,73%, с начала года — на 2,58%,
В то же время мясо кур за неделю подешевело на 0,5%.
Выросли цены на огурцы — на 4,6%, белокочанную капусту — на 4,2%, свеклу — на 2,3%, морковь — на 1,6%, репчатый лук — на 1,3%, картофель и яблоки — на 0,9%, черный чай и помидоры — на 0,6%, говядину, стерилизованное молоко, сметану и поваренную соль — на 0,4%, мороженую рыбу и бананы — на 0,3%.
На Украине в первом чтении приняли скандальный законопроект о мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным украинских СМИ, согласно законопроекту:
- мобилизационный возраст понижается с 27 до 25 лет;
- вводятся электронные повестки;
- за неявку по повестке будет грозить блокировка всех счетов, запрет использовать автомобиль и выезжать за границу;
- получающие второе высшее и аспиранты, учащиеся по контракту, потеряют отсрочку от мобилизации;
- мобилизации будут подлежать ранее судимые за нетяжкие преступления;
- оказание консульских услуг за границей будет производится только по предъявлению военного билета;
- при выезде за границу военнообязанным необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета;
- демобилизация военнослужащих планируется через 36 месяцев службы, но она должна быть введена лишь по приказу верховного главнокомандующего.
Отмечается, что в законопроект еще будут вноситься правки.
Сотрудники рязанской госавтоинспекции помогли водителю, который застрял на трассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Примерно в 18:00, в Клепиковском районе, на 441-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», экипаж ДПС заметил грузовой автомобиль «Скания» с полуприцепом, который не мог самостоятельно въехать на подъем.
В сложившейся обстановке полицейские оказали помощь водителю большегруза. Путем подставления под колеса металлической решетки, автомобилю удалось въехать на подъем и продолжить свой путь по маршруту.
В Тюмени пропал Валерий Грик, 2008 года рождения. Об этом сообщает официальный паблик поискового отряда «Белая сова — Тюмень» «ВКонтакте».
В ориентировке указано, что мальчика ищут с 5 февраля. На вид ему 15 лет. Рост — 177 см, худощавого телосложения. Был одет в серо-зеленый пуховик, черную кофту с капюшоном, синюю шапку и черные кроссовки.
Жителю Ряжского района дали 13 лет тюрьмы за убийство сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Убийство произошло еще в январе 2020 года. Пьяный 47-летний мужчина поругался и избил сожительницу. Он нанес женщине не менее 70 ударов, в том числе по голове. От полученных травм она скончалась.
По ходатайству подсудимого уголовное дело было рассмотрено судом с участием присяжных заседателей. Приговором суда виновному назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.