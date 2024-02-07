Новости Рязани за 7 февраля 2024 год

В Челябинске 15-летняя школьница выпала с 20-го этажа

В Челябинске 15-летняя школьница выпала с 20-го этажа высотки в микрорайоне «Академ Riverside». По словам очевидцев, тело девушки нашли возле дома. Информацию об этом URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах. «Вечером выходила из подъезда и увидела тело девочки, на вид совсем маленькая. На месте работают сотрудники полиции», — рассказала изданию читательница. Трагедия произошла под окнами дома № 97а на Университетской Набережной. Школьница была из благополучной семьи. В многоэтажке, в которой произошла трагедия, девочка не проживала. Возможно, она находилась у кого-то в гостях.

В Рязани на улице Радиозаводской легковушка врезалась в бетонную стену

Информация о пострадавших не поступала.

В Рязани на улице Радиозаводской произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте». На размещенных кадрах видно, что легковушка врезалась в бетонную стену. Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.

В центре Рязани легковушка врезалась в столб

По данным Госавтоинспекции, обращений в полицию не поступало.

Во вторник, 7 февраля, вблизи остановки «Дом художника» легковушка врезалась в столб. Информация о происшествии появилась в соцсетях. По данным Госавтоинспекции, обращений в полицию не поступало. ДТП не зарегистрировано.

На площади Ленина в Рязани маршрутка пробила колесо

«Всем пассажирам пришлось пешком топать», — написал автор поста.

На площади Ленина в Рязани маршрутка пробила колесо. Об этом сообщает Telegram-канал «аТипичная Рязань». «У 53 маршрутки пробили колесо — всем пассажирам пришлось пешком топать», — написал автор поста. Подробности случившегося не сообщаются.

Мэрия попросила рязанцев не парковать машины на пяти улицах

Отмечается, что будет работать эвакуатор.

В ночь с 7 на 8 февраля запланирован вывоз снега с улиц Горького, Краснорядской, Каширина, Дзержинского и Старообрядческого проезда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Администрация города обращается к водителям с просьбой: не оставлять припаркованные автомобили на указанных участках дорог, не мешать работе снегоуборочной техники. Отмечается, что будет работать эвакуатор.

В Ижевской области местные жители сообщили о мощном взрыве

В Ижевской области местные жители сообщили о мощном взрыве. Об этом пишут в группе «18 регион. Ижевск» «ВКонтакте». Отмечается, что ЧП произошло около села Ягул. Некоторые СМИ пишут, что это испытание ракетных двигателей. Дело в том, что недалеко с полигоном находится Воткинский завод, выпускающий продукцию военного и гражданского назначения. Официальной информации пока нет.

В Ижевске женщину на тротуаре переехал грузовик

В Ижевске женщину на тротуаре переехал грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент. Россия». 26-летний мужчина за рулем «Газели» не заметил 68-летнюю местную жительницу и проехал по ней. Пострадавшую госпитализировали с травмами. Проводится проверка.

Рязанца осудили за употребление наркотиков

Приговор вступил в законную силу.

Рязанца осудили за употребление наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Установлено, что в апреле 2023 года осужденный через в интернете приобрел запрещенное вещество для употребления. Его задержали полицейские. Суд назначил мужчине наказание в виде 300 часов обязательных работ, а также возложил обязанность пройти принудительное лечение. Приговор вступил в законную силу.

Рязанская область попала в ТОП неблагоприятных регионов по бешенству у животных

Регион занял 16 место.

В 27 регионах России с начала 2024 года ввели карантин из-за ситуации с бешенством животных. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Федерального центра охраны здоровья животных. Всего зафиксировали 84 заражения среди животных, по сравнению с 59 случаями за тот же период прошлого года. «Наибольшее число случаев обнаружили в Волгоградской, Свердловской, Смоленской и Самарской областях», — сообщили в ведомстве. Рязанская область заняла 16 место в списке.

Цены на куриные яйца в России падают четвертую неделю подряд

Мясо кур подешевело на 0,5%.

Цены на куриные яйца в России падают четвертую неделю подряд, следует из данных Росстата. Об этом пишет ТАСС. С 30 января по 5 февраля 2024 года стоимость снизилась на 0,73%, с начала года — на 2,58%, В то же время мясо кур за неделю подешевело на 0,5%. Выросли цены на огурцы — на 4,6%, белокочанную капусту — на 4,2%, свеклу — на 2,3%, морковь — на 1,6%, репчатый лук — на 1,3%, картофель и яблоки — на 0,9%, черный чай и помидоры — на 0,6%, говядину, стерилизованное молоко, сметану и поваренную соль — на 0,4%, мороженую рыбу и бананы — на 0,3%.

На Украине в первом чтении приняли законопроект о мобилизации

Отмечается, что в законопроект еще будут вноситься правки.

На Украине в первом чтении приняли скандальный законопроект о мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости. По данным украинских СМИ, согласно законопроекту: мобилизационный возраст понижается с 27 до 25 лет;

вводятся электронные повестки;

за неявку по повестке будет грозить блокировка всех счетов, запрет использовать автомобиль и выезжать за границу;

получающие второе высшее и аспиранты, учащиеся по контракту, потеряют отсрочку от мобилизации;

мобилизации будут подлежать ранее судимые за нетяжкие преступления;

оказание консульских услуг за границей будет производится только по предъявлению военного билета;

при выезде за границу военнообязанным необходимо дополнительно предъявлять военный билет с отметкой о снятии с учета;

демобилизация военнослужащих планируется через 36 месяцев службы, но она должна быть введена лишь по приказу верховного главнокомандующего. Отмечается, что в законопроект еще будут вноситься правки.

Сотрудники рязанской Госавтоинспекции помогли водителю, который застрял на трассе

Все случилось в Клепиковском районе.

Сотрудники рязанской госавтоинспекции помогли водителю, который застрял на трассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Примерно в 18:00, в Клепиковском районе, на 441-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», экипаж ДПС заметил грузовой автомобиль «Скания» с полуприцепом, который не мог самостоятельно въехать на подъем. В сложившейся обстановке полицейские оказали помощь водителю большегруза. Путем подставления под колеса металлической решетки, автомобилю удалось въехать на подъем и продолжить свой путь по маршруту.

В Тюмени пропал 15-летний подросток

В Тюмени пропал Валерий Грик, 2008 года рождения. Об этом сообщает официальный паблик поискового отряда «Белая сова — Тюмень» «ВКонтакте». В ориентировке указано, что мальчика ищут с 5 февраля. На вид ему 15 лет. Рост — 177 см, худощавого телосложения. Был одет в серо-зеленый пуховик, черную кофту с капюшоном, синюю шапку и черные кроссовки.

Жителю Ряжского района дали 13 лет тюрьмы за убийство сожительницы

Он нанес женщине не менее 70 ударов, в том числе по голове.