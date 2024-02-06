В Рязанской области на охрану полигона ТБО выделили почти два миллиона рублей

Соответствующий тендер опубликовали на сайте Госзакупок. Заказчик — казенное предприятие «Рыбновское».

В Рыбновском районе на охрану полигона ТБО, земельного участка, проходной полигона ТБО вблизи деревни Зеленино выделили почти два миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте Госзакупок.

Заказчик — казенное предприятие «Рыбновское». Начальная цена контракта составляет один миллион 907 тысяч 897 рублей.

В документах указано, что на посту должно быть не менее одного охранника. Работать ему нужно круглосуточно, включая рабочие, выходные и праздничные дни.

Охранник не должен пропускать на объект людей в алкогольном и наркотическом опьянении. Он обязан осматривать территорию каждые три часа, контролировать ввозимый и вывозимый груз и регистрировать в тетради передвижения транспорта по территории, а также следить, чтобы с объекта не вынесли материальные ценности.

Кроме того, охранник не должен допускать проезд транспорта с отходами ТБО.

Согласно документации, на территории полигона нет водоснабжения, водоотведения, электричества, газа и отопления. Отмечается, что исполнитель за свой счет может построить временное здание КПП с постом охраны на автодороге.

Сроки выполнения работ — с 1 марта до 31 декабря 2024 года.

Напомним, природоохранная прокуратура просила в 2023 году возбудить уголовное дело после проверки мусорного полигона в Зеленине. Его использовали с нарушениями санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства и законодательства в сфере обращения с отходами. Свалку мусора на полигон в Зеленине приостановили.

Позже стало известно, что несанкционированную свалку рекультивируют после получения результатов экологической экспертизы.