Прокуратура: несанкционированную свалку в Зеленине рекультивируют после экологической экспертизы

Рязанский природоохранный прокурор Вячеслав Шерстнев рассказал, что несанкционированную свалку в Зеленине Рыбновского района рекультивируют после получения результатов экологической экспертизы, на проведение которой отводится 120 дней. Об этом прокурор рассказал во время брифинга, сообщает ТКР.

Рязанский природоохранный прокурор Вячеслав Шерстнев рассказал, что несанкционированную свалку в Зеленине Рыбновского района рекультивируют после получения результатов экологической экспертизы, на проведение которой отводится 120 дней. Об этом прокурор рассказал во время брифинга, сообщает ТКР.

Напомним, проверка прокуратуры в декабре установила, что полигон используется с нарушениями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Надзорный орган через суд потребовал рекультивировать свалку.