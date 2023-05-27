Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 27
23°
Вск, 28
16°
Пнд, 29
19°
ЦБ USD 79.97 -0.01 27/05
ЦБ EUR 85.92 0.04 27/05
Нал. USD 78.5 / 81 27/05 08:00
Нал. EUR 83.3 / 81 26/05 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Казус Елены Сорокиной
«Я Елена Сорокина и ей останусь», — заявила в своем пер...
Вчера 18:56
1 593
В Рязанской области испытали тяжелую технику от Ростсельмаш
В КФХ Мансурова М.Н. состоялся демонстрационной показ т...
22 мая 09:55
5 100
Переключают страсти других. Директор Рязанского театра драмы про аншла...
Интервью о классическом репертуаре, рискованных экспери...
16 мая 15:24
9 545
В Рязани на улицу выгоняют общество глухих
Рязанское предприятие, где работают глухие и слабослыша...
12 мая 13:33
23 097
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Прокуратура: несанкционированную свалку в Зеленине рекультивируют после экологической экспертизы
Рязанский природоохранный прокурор Вячеслав Шерстнев рассказал, что несанкционированную свалку в Зеленине Рыбновского района рекультивируют после получения результатов экологической экспертизы, на проведение которой отводится 120 дней. Об этом прокурор рассказал во время брифинга, сообщает ТКР.

Рязанский природоохранный прокурор Вячеслав Шерстнев рассказал, что несанкционированную свалку в Зеленине Рыбновского района рекультивируют после получения результатов экологической экспертизы, на проведение которой отводится 120 дней. Об этом прокурор рассказал во время брифинга, сообщает ТКР.

Напомним, проверка прокуратуры в декабре установила, что полигон используется с нарушениями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Надзорный орган через суд потребовал рекультивировать свалку.