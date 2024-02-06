В программе «Мужское и женское» показали историю многодетной рязанки

Девушку обвинили в мошенничестве.

Во вторник, 6 февраля, на Первом канале вышла программа «Мужское и женское», главной героиней которой стала жительница Рязани.

Отмечается, что девушка в соцсетях собирает деньги на содержание детей и улучшение жилищных условий. Рязанка воспитывает троих детей и заявляет, что по этой причине не может работать.

По словам обратившейся в программу девушки-волонтера, в разные периоды рязанка собирала деньги на еду, подгузники, ремонт жилья, телевизор, телефон, а затем объявила сбор средств на дом. Но никаких отчетов она не предоставляла.

На кадрах видно, что дети живут в антисанитарных условиях.

Жительницу Рязани обвинили в мошенничестве.