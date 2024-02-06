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Минтранс не планирует устанавливать остановку около комлпекса «В некотором царстве»
Ее обещали установить в 2023 году.

В редакцию РЗН. инфо обратились жители Солотчи, которые поинтересовались, установят ли обещанную Павлом Малковым остановку около «Некоторого царства». Как они пояснили, 25 ноября 2022 года, губернатор заявил в прямом эфире, что в 2023 году установят остановки у биатлонного комплекса «Алмаз» и рядом с туристическим объектом «В некотором царстве».

В минтрансе отметили, что в конце ноября 2023 года у биатлонного комплекса «Алмаз» установили две остановки: в районе парковки и около оздоровительного центра «Термы».

Что касается возможности появления остановки около развлекательного комплекса «В некотором царстве», то это компетенция федеральных структур, отметили в пресс-службе регионального правительства.

«Автомобильная дорога федерального значения Р-132 „Золотое кольцо“, проходящая в районе биатлонного комплекса „Алмаз“ и развлекательного центра „В некотором царстве“, находится на праве оперативного управления ФКУ „Поволжуправтодор“. Согласно федзакону № 257 осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог федерального значения относится к полномочиям органов госвласти РФ», — добавили в минтрансе.

Фото: соцсети