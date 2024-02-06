Малков: в Рязанской области продолжат обновлять парк коммунальной техники
Министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост рассказал, что в прошлом году было приобретено 55 единиц техники.
Во вторник, 6 февраля, на заседании правительства Павел Малков сообщил, что в Рязанской области продолжат обновлять парк специализированной и коммунальной техники.
Министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост рассказал, что в прошлом году было приобретено 55 единиц техники.
«На этот год предусмотрены средства в областном бюджете. В рамках корректировки мы заявили дополнительную потребность в 21 миллион рублей. Надеемся на вашу поддержку», — отметил Уворвихвост.
Кроме того, министр подчеркнул, что в апреле планируют отобраться и в мае начать закупать новую технику.
Малков отметил, что работа «в целом ведется и вносятся поправки о допсредствах на закупку техники».
«Главное, чтоб техника не стояла в гаражах, а была в работе», — добавил губернатор.