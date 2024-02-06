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Малков: в Рязанской области продолжат обновлять парк коммунальной техники
Министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост рассказал, что в прошлом году было приобретено 55 единиц техники.

Во вторник, 6 февраля, на заседании правительства Павел Малков сообщил, что в Рязанской области продолжат обновлять парк специализированной и коммунальной техники.

Министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост рассказал, что в прошлом году было приобретено 55 единиц техники.

«На этот год предусмотрены средства в областном бюджете. В рамках корректировки мы заявили дополнительную потребность в 21 миллион рублей. Надеемся на вашу поддержку», — отметил Уворвихвост.

Кроме того, министр подчеркнул, что в апреле планируют отобраться и в мае начать закупать новую технику.

Малков отметил, что работа «в целом ведется и вносятся поправки о допсредствах на закупку техники».

«Главное, чтоб техника не стояла в гаражах, а была в работе», — добавил губернатор.