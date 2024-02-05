Жительница Пронского района засняла косулю в своем дворе

Видео было снято в поселке Котовка.

Жительница Пронского района засняла косулю в своем дворе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пронская газета».

Видео было снято в поселке Котовка в Пронском районе.

«Мы живем на самом краю Котовки, до леса — не более километра. Куропатки, лоси — кто только ни приходит к нам. А в этот раз она сняла на телефон грациозную косулю — скорее всего, та пришла полакомиться корой яблоньки», — рассказала женщина.