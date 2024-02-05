В Воронежской области пропали двое рязанцев

Волонтеры разыскивают 38-летнего Михаила Евсикова и 39-летнего Владимира Ломтева из села Пехлец Рязанской области. Мужчины пропали 22 января.

В Воронежской области пропали двое рязанцев. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

Волонтеры разыскивают 38-летнего Михаила Евсикова и 39-летнего Владимира Ломтева из села Пехлец Рязанской области. Мужчины пропали 22 января.

Приметы Михаила: рост 170 см, худощавое телосложение, русые волосы, серые глаза. В день пропажи он был одет черную куртку и черные штаны.

Приметы Владимира: рост 170 см, худощавое телосложение, рыжие волосы, зеленые глаза. Был одет коричневую кожаную дубленку, черные джинсы и черную шапку.

Всех, кто располагает информацией о пропавших, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.