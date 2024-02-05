В Рязани коллекторскую фирму оштрафовали за назойливые звонки должнику

Юридическое лицо признали виновным в административном правонарушении

В Рязани оштрафовали профессионального взыскателя долгов за слишком частые звонки. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по региону.

Рязанка обратилась к приставам с жалобой на частые звонки, в которых ее призывали к погашению долга. К обращению она приложила информацию о звонках.

Сотрудники профильного отдела ведомства возбудили административное дело и проверили доводы. Специалисты выяснили, что коллекторы взаимодействовали с должником более двух раз в неделю Так, компания нарушила федеральный закон.

Юридическое лицо признали виновным в административном правонарушении. Ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.