В Рязани коллекторскую фирму оштрафовали за назойливые звонки должнику
Юридическое лицо признали виновным в административном правонарушении
В Рязани оштрафовали профессионального взыскателя долгов за слишком частые звонки. Об этом сообщила пресс-служба УФССП по региону.
Рязанка обратилась к приставам с жалобой на частые звонки, в которых ее призывали к погашению долга. К обращению она приложила информацию о звонках.
Сотрудники профильного отдела ведомства возбудили административное дело и проверили доводы. Специалисты выяснили, что коллекторы взаимодействовали с должником более двух раз в неделю Так, компания нарушила федеральный закон.
Юридическое лицо признали виновным в административном правонарушении. Ей назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.