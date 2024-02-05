В Рязани волонтеры спасли котенка

Спасательную операцию провели волонтеры отряда РязГМУ «Salus» имени Васильева.

В Рязани волонтеры спасли котенка. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд РязГМУ «Salus» имени Васильева.

В отряд поступила заявка, что котенок залез на дерево и не смог спуститься обратно. Чтобы спасти животное, на место выехал экипаж.

«По прибытии ребята подготовили все необходимое снаряжение и оперативно приступили к спасательной операции. С чуткостью и осторожностью они сняли котенка и передали его заявителям, которые сразу же окружили дрожащий комочек шерсти заботой и теплом», — написано в публикации.