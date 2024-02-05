В Рязани в 27-й раз прошли соревнования «Лыжня Бирюкова»

3 и 4 февраля в Мемориальном парке прошли 27-е соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Бирюкова», организованные управлением по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани, Рязанской областной федерацией лыжных гонок, спортивной школой «Вымпел» при спонсорской поддержке холдинга ФПК «Инвест».

В соревнованиях приняли участие более 300 участников из Рязанской и Московской областей.

Почетным гостем и хозяином турнира стал ветеран лыжных соревнований и мастер спорта СССР международного класса 74-летний Анатолий Бирюков, который сам прошел все дистанции и лично готовил трассы для соревнований.

Главный судья соревнований Президент ОО «Рязанская областная федерация лыжных гонок» Дмитрий Самарский отметил, что традиционно гонки поделены на возрастные категории: дети, подростки, взрослые и ветераны.

В течение двух дней лыжники соревновались на дистанциях — 2, 3, 5, 10 километров. В первый день соревнований спортсмены бежали «классикой», а во второй — свободным стилем.

Ежегодно в турнире участвуют любители лыжного спорта разных возрастов. «В этом году самому младшему участнику — шесть лет, а старшему — 76», — отметил и.о. директора МБУ ДО «Спортивная школа «Вымпел» Артем Горячев.

4 февраля после завершения заключительного этапа гонки состоялось награждение победителей турнира медалями, грамотами и призами.