ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, есть жертвы

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться десятки человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться десятки человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

«Зная, что в выходной день жители приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», — написал он.

По уточнению Военной комендатуры ЛНР, погибли два мирных жителя, еще шесть доставили в больницу. Под обломками могут оставаться до 40 человек.

На месте работают сотрудники МЧС со спецтехникой.