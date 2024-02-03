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ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, есть жертвы
Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться десятки человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться десятки человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

«Зная, что в выходной день жители приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию», — написал он.

По уточнению Военной комендатуры ЛНР, погибли два мирных жителя, еще шесть доставили в больницу. Под обломками могут оставаться до 40 человек.

На месте работают сотрудники МЧС со спецтехникой.