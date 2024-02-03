В Лисичанске спасатели нашли под завалами после обстрела еще 10 человек

Ранее в Минздраве ЛНР сообщили, что количество жертв при обстреле пекарни увеличилось до восьми.

Спасатели обнаружили под завалами в Лисичанске еще 10 человек, среди них есть погибшие. Ранее в Минздраве ЛНР сообщили, что количество жертв при обстреле пекарни увеличилось до восьми.

Напомним, в субботу, 3 февраля, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ обстрелом разрушили пекарню. По предварительным данным СК, удар произвели из РСЗО HIMARS.