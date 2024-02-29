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В Рязанской области 170 семей получат субсидии на газификацию
На это выделили около 15 млн.

В Рязанской области 170 семей получат субсидии на газификацию. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По его словам, комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения о выделении региону субсидий в размере 14 млн 960,9 тыс. рублей в 2024 году. Средства направят льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ при социальной газификации. Всего будет заключено 170 договоров.

«Социальная газификация — инициатива нашего президента Владимира Путина. Депутаты „Единой России“ взяли под контроль реализацию этой задачи. Вопрос приобретения оборудования не должен стать непреодолимым препятствием для людей, которые в силу жизненной ситуации не могут себе этого позволить. Для некоторых граждан даже минимальная стоимость котла, прокладки сетей по участку неподъемна. Им будет оказана поддержка», — сказал Макаров.

Павел Малков отметил большую значимость социальной газификации для региона.

«Помощь получат, прежде всего, участники СВО и члены их семей, многодетные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, ветераны, пенсионеры. Выполняем поручение Президента о субсидировании льготников — они получают компенсацию не менее 100 тысяч рублей на прокладку труб по участку и покупку газового оборудования. Работу по социальной газификации будем продолжать», — подчеркнул губернатор.