В России планируют расширить сеть женских консультаций

После послания президента Путина.

В России планируют расширить сеть женских консультаций. Также запланировано укрепление материально-технической базы перинатальных центров, детских поликлиник и больниц. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил начать новую программу по охране материнства и сбережению здоровья детей и дополнительно профинансировать отрасль здравоохранения в ближайшие шесть лет.

«В планах — расширение сети женских консультаций, укрепление материально-технической базы перинатальных центров, детских поликлиник и больниц», — сказал Мурашко, комментируя заявление президента.