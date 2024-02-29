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В Константинове отреставрируют дом-музей Есенина за 5,2 миллиона рублей
Работы выполнят в течение 120 дней с момента разрешения от региональной инспекции по охране ОКН.

В Константинове отреставрируют и «приспособят для современного использования» объект культурного наследия «Усадьба, в которой в 1895 году Родился и жил поэт Есенин. В усадьбе — мемориальный музей Есенина». Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Как указано в документах, работы разделены на четыре этапа. Подрядчику нужно демонтировать перегородки и конструкции перекрытия пола внутри помещений, а также убрать отделочные слои цоколя, конструкции крылец, расчистить кровельные покрытия.

В следующий этап входит восстановление конструкций и обработка внутри здания. На третьем этапе необходимо отремонтировать внутренние инженерные сети и коммуникации.

В последний этап входят работы по фасадам: покраска кровли, обработка древесины, покраска деталей, оконных заполнений, штукатурка и покраска цоколя.

Заказчик — музей-заповедник Есенина. Начальная цена контракта — пять миллионов 260 тысяч 999 рублей.

Работы выполнят в течение 120 дней с момента разрешения от региональной инспекции по охране ОКН.