В ДТП в Кальном пострадала 33-летняя женщина

Авария произошла рядом с домом № 30 по Касимовскому шоссе.

В Рязани столкнулись две легковушки. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в среду, 28 февраля, в 12:40, напротив дома № 30 по Касимовскому шоссе.

По предварительной информации, между собой столкнулись Chevrolet Lanos, за рулем которого был 37-летний рязанец, и Lada Priora под управлением 18-летнего местного жителя.

В результате медицинская помощь потребовалась 33-летней жительнице Рязанского района, находившейся в Chevrolet.

По факту аварии полицейские начали проверку.