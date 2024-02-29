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В ДТП в Кальном пострадала 33-летняя женщина
Авария произошла рядом с домом № 30 по Касимовскому шоссе.

В Рязани столкнулись две легковушки. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла в среду, 28 февраля, в 12:40, напротив дома № 30 по Касимовскому шоссе.

По предварительной информации, между собой столкнулись Chevrolet Lanos, за рулем которого был 37-летний рязанец, и Lada Priora под управлением 18-летнего местного жителя.

В результате медицинская помощь потребовалась 33-летней жительнице Рязанского района, находившейся в Chevrolet.

По факту аварии полицейские начали проверку.