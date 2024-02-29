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Полковник, которому дали срок за анекдот в видео, может досрочно освободиться из рязанской колонии
5 марта Милославский районный суд Рязанской области рассмотрит ходатайство полковника ВДВ в отставке Михаила Шендаков.

Полковник, которому дали срок за анекдот в видео, может досрочно освободиться из рязанской колонии. Об этом сообщает «Новая газета»,

По данным издания, 5 марта Милославский районный суд Рязанской области рассмотрит ходатайство полковника ВДВ в отставке Михаила Шендакова, который отбывает наказание в колонии-поселении, расположенной в поселке Центральный.

Мужчина просит об освобождении в связи с болезнью. Отмечается, что администрация колонии не против поддержать ходатайство.

Шендаков служил в Дагестане, Афганистане, Северо-Кавказском регионе. Получил известность в 2017 году после публикации открытого письма Владимиру Путину. В 2023 году Шендаков получил 3 года условного срока по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» за анекдот, который он рассказал на своем YouTube-канале. Однако в феврале того же года наказание заменили на 2,5 года колонии.