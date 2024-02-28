Юлия Аблец встретилась с рязанскими студентами

Во вторник, 27 февраля, с рязанскими студентами и представителями молодежного парламента при Рязанской гордуме встретилась доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина, заместитель гендиректора АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог Регионы» Юлия Аблец.

Она обратила внимание, что положительные тенденции в стране продолжают развиваться вне зависимости от внешнего политического и экономического давления.

«С 2014 года Россию последовательно пытаются „отрубить“ от мировой экономики, закрыть поставки важных ресурсов. А мы упорно работаем и делаем так, чтобы внутри страны был потенциал для дальнейшего развития. Сейчас мы живем абсолютно в другой действительности, сейчас переломный момент. Но мы продолжаем жить, работать и развиваться», — подчеркнула Юлия Аблец.

Она рассказала о своем видении текущей политической ситуации и подчеркнула, что за последние годы многие аспекты жизни в России удалось изменить к лучшему.

«Например, сейчас молодые люди могут поступать в любые вузы. Благодаря медицинским центрам, которые открылись, и это все в рамках программы нашего президента, у людей есть возможность получать качественную и эффективную помощь. Обновляются школы, учащиеся занимаются в современных, комфортных условиях. Большое внимание Владимир Путин уделяет целенаправленной поддержке технологических отраслей. Создаются новые компании, промышленные кластеры — и везде вы можете себя проявить», — подчеркнула Юлия Аблец.

Напомним, на пост президента России претендуют четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»).