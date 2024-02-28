Во Владивостоке сорвался с крыши глава элитного спортклуба

Во Владивостоке, сорвавшись с крыши здания, погиб основатель и глава элитного спортклуба «Премьер фитнес» Роман Полторак. Об этом пишет VLADIVOSTOK1.RU со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Несчастный случай произошел, когда Полторак вместе с рабочими поднялся на крышу здания BMW-центра на улице Маяковского, 93, где расположен фитнес-клуб. Он случайно оступился и упал. Травмы оказались смертельными. Фитнес-центр после трагедии закрыли, там пока не давали комментариев о случившемся.