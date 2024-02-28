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Владельцы Telegram-каналов начнут получать деньги за рекламу
Уже в марте.

С марта владельцы Telegram-каналов будут получать деньги. Об этом сообщил основатель медиаплощадки Павел Дуров.

В марте рекламная платформа мессенджера официально откроется для всех рекламодателей почти в ста новых странах.

Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% от любого дохода, который Телеграм получит от показа рекламы. Отмечается, что средсвта будут выплачивать в криптовалюте Toncoin.

«Мы будем продавать рекламу и делиться доходами с владельцами каналов в Toncoin. Это создаст благотворный круг, в котором создатели контента смогут либо обналичить свои тонкоины, либо реинвестировать их в продвижение и модернизацию своих каналов», — написал Дуров.