Владельцы Telegram-каналов начнут получать деньги за рекламу

Уже в марте.

С марта владельцы Telegram-каналов будут получать деньги. Об этом сообщил основатель медиаплощадки Павел Дуров.

В марте рекламная платформа мессенджера официально откроется для всех рекламодателей почти в ста новых странах.

Владельцы каналов в этих странах начнут получать 50% от любого дохода, который Телеграм получит от показа рекламы. Отмечается, что средсвта будут выплачивать в криптовалюте Toncoin.

«Мы будем продавать рекламу и делиться доходами с владельцами каналов в Toncoin. Это создаст благотворный круг, в котором создатели контента смогут либо обналичить свои тонкоины, либо реинвестировать их в продвижение и модернизацию своих каналов», — написал Дуров.