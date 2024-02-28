«Вид Сбоку»: директор кораблинской автошколы избил подростка из семьи мобилизованного

По данным издания, инцидент с подростком произошел в сентябре 2023 года.

Директор автошколы ДОСААФ в Кораблине лишился должности после того, как избил подростка из семьи мобилизованного и притворялся любовницей подчиненного. Об этом сообщает издание « Вид Сбоку ».

По данным издания, инцидент с подростком произошел в сентябре 2023 года. По словам матери подростка, в тот день у ее сына были занятия по вождению. Молодой человек хотел сесть в машину к своему инструктору, однако директор автошколы потребовал, чтобы тот ехал с ним."Вел себя он неадекватно, стал кричать: «Это моя земля, я здесь хозяин!». Ударил сына по голове, дал «леща» со всей силы, приподнял от земли за кофту и хотел силой бросить в свою машину. Сын устоял, он начал обзывать его «дебилом», «отсталым». После занятий сын позвонил мне и все рассказал", — рассказала женщина.

Отмечается, что во время избиения подростки было 17 лет. Его семья дала огласку происшествию только после того, как молодой человек сдал экзамен. Но после того, как его мать обратилась в полицию, оттуда пришел отказ, так как они не обращались в больницу после инцидента, не зафиксировали побои. Женщина обратилась к уполномоченному по правам человека, обжаловала отказ полиции в прокуратуру. Дело вернули обратно в полицию.

Свидетели избиения, в том числе один из инструкторов, также встали на сторону подростка и подтвердили произошедшее, написали отдельные жалобы в разные инстанции. После этого директор автошколы начал оскорблять и «делать пакости» тем, кто встал на сторону подростка. Одна из обучающихся описала в своей жалобе, что мужчина доводил ее до слез, грубил, порвал сумку.

По данным издания, директор ДОСААФ даже притворился любовницей инструктора по вождению, который защищал подростка. Его супруга получила сообщение с неизвестного номера от имени одной из учениц автошколы. В нем сообщалось, что девушка беременна от инструктора и не хочет делать аборт. Шокированные супруги стали звонить по номеру, однако трубку взяла не «любовница», а начальник автошколы.

Отмечается, что на прошлой неделе мужчину сняли с должности.

Фото: «Вид Сбоку».