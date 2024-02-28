В Тверской области мужчина убил знакомую и спрятал труп в диване

В Тверской области мужчина убил знакомую и спрятал труп в диване. Об этом сообщил портал « TVTVER.ru ».

В полицию города Кимры поступила информация о пропаже 50-летней местной жительницы. Она отсутствовала дома и не выходила на связь с родственниками.

Полицейские смогли установить круг ее общения и последнее местонахождение. Вскоре на городской улице задержали 42-летнего мужчину, в квартире которого видели пропавшую женщину. Оказавшись в отделе полиции, подозреваемый рассказал, что убил знакомую, а тело спрятал в диване.

Приехав на место происшествия, полицейские нашли труп с признаками насильственной смерти.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», сообщили в УМВД России по Тверской области.