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В Тверской области мужчина убил знакомую и спрятал труп в диване

В Тверской области мужчина убил знакомую и спрятал труп в диване. Об этом сообщил портал «TVTVER.ru».

В полицию города Кимры поступила информация о пропаже 50-летней местной жительницы. Она отсутствовала дома и не выходила на связь с родственниками.

Полицейские смогли установить круг ее общения и последнее местонахождение. Вскоре на городской улице задержали 42-летнего мужчину, в квартире которого видели пропавшую женщину. Оказавшись в отделе полиции, подозреваемый рассказал, что убил знакомую, а тело спрятал в диване.

Приехав на место происшествия, полицейские нашли труп с признаками насильственной смерти.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», сообщили в УМВД России по Тверской области.