В Рязани прошел форум «Цифровая прокачка. Умный город»

В среду, 28 февраля, в конгресс-отеле «Амакс» в рамках регионального дня прошел федеральный форум «Цифровая прокачка. Умный город». Спикерами на мероприятии выступили министр цифрового развития Рязанской области Андрей Ульянов, директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, замминистра цифрового развития Андрей Заренин и директор департамента цифрового развития минстроя и ЖКХ Николай Парфентьев.

На пленарной сессии собравшиеся обсудили ключевые исследования в России и мире, их результаты, сценарии применения технологий в сфере «Умного города», перспективы развития искусственного интеллекта в связи с другими технологиями, возможности его применения в «умных городах. Участники рассуждали, изменит ли искусственный интеллект город и говорили об инвестиционном климате в регионах России и его влиянии на внедрение технологий.

Как отметил Парфентьев, проект Минстроя России «Умный город» запустили в 2018 году для формирования эффективной системы управления городским хозяйством, создания безопасных и комфортных условий для жизни горожан и повышения конкурентоспособности городов по стране.

«Мы ведем рейтинг по четырем градациям именно городов, а не регионов. Набрать можно от 55 до 120 баллов. Москва, конечно, лидирует. Прежде всего задача ведомственного проекта заключается в сокращении расстояния между мощными лидерами и городами, которые хотят быть комфортными и безопасными», — рассказал директор департамента цифрового развития минстроя и ЖКХ.

Сергей Плуготаренко отметил, что к 2030 году появится уже более 800 «умных городов».

«На сегодняшний день искусственный интеллект используется для создания цифровых двойников городов, улучшения различных управленческих, социальных и экономических технологий… Мы хотим, чтобы города встали на путь гуманизации и начали применять искусственный интеллект в своей работе. По нашим данным, благодаря «Умному городу» качество жизни горожан увеличивается на 10-30%. С его помощью жители смогут не бояться за свою безопасность, в любое время записаться к врачам, уделить больше времени своему развитию, оценить работу власти и многое другое… Мы много обсуждаем с экспертами, на что делать акцент: изобретение или внедрение. В последнее время активно внедряем, а также собираем кейсы, решения и эффекты от работы», — рассказал Плуготаренко.

Замминистра цифрового развития Андрей Заренин подчеркнул, что благодаря развитию «Умного города» в начале 2022 года они создали рабочую группу, а позже АНО «Умный многофункциональный дом». Это позволило объединиться с крупнейшими застройщиками, операторами, разработчиками программных продуктов для повышения качества, безопасности и комфорта проживания россиян в многоквартирных домах.

Также Сергей Плуготаренко рассказал, что проект «Умный город» помогает малым городам страны.

«Города-миллионники могут себе позволить экспериментировать с технологиями, запускать серьезные программно-аппаратные комплексы, строить информцентры, делать серьезные модели искусственного интеллекта, а малые города — нет. Им нужны просто кейсы. Основная задача цифровой экономики — описать все кейсы, которые были кем-то сделаны: сколько времени и средств вложено, как внедрялось, какой результат принесет и многое другое», — подчеркнул директор АНО «Цифровая экономика».

Также на пленарной сессии выступил Андрей Ульянов, который отметил, что цифровые технологии глубоко проникают в повседневную жизнь и помогают принять правильные управленческие решения, структурировать данные из различных источников и повышать эффективность бизнеса.

«В настоящее время элементы «умной городской среды» созданы по отдельности и пока не образуют экосистему. Задача органов власти сегодня — направить эти все инициативы и начинания в правильное русло, на пользу жителям городов и региона в целом», — заключил Ульянов.