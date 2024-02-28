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В России реальная зарплата выросла на 7,8% по итогам 2023 года
Данные привел Росстат.

В России средняя реальная начисленная зарплата по итогам 2023 года выросла на 7,8% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на доклад Росстата.

Номинальный размер зарплаты составил 73 709 рублей — это больше показателя 2022 года на 14,1%.

Лидерами по росту номинальных зарплат в 2023 году стали отрасли, связанные с активным импортозамещением, строительством и гособоронзаказом. Наименьший рост зарплат зафиксирован в сфере почтовой связи и курьерской деятельности, рыболовства и рыбоводства, лесоводства и лесозаготовки.