В России реальная зарплата выросла на 7,8% по итогам 2023 года

Данные привел Росстат.

В России средняя реальная начисленная зарплата по итогам 2023 года выросла на 7,8% по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщили « Ведомости » со ссылкой на доклад Росстата.

Номинальный размер зарплаты составил 73 709 рублей — это больше показателя 2022 года на 14,1%.

Лидерами по росту номинальных зарплат в 2023 году стали отрасли, связанные с активным импортозамещением, строительством и гособоронзаказом. Наименьший рост зарплат зафиксирован в сфере почтовой связи и курьерской деятельности, рыболовства и рыбоводства, лесоводства и лесозаготовки.