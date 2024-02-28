В Новосибирской области два брата убили пожилую женщину ради 75 тысяч рублей

Два брата из Новосибирской области убили пожилую женщину ради 75 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на следственное управление СКР по региону.

Инцидент произошел в ночь на 14 января в селе Форпост-Каргат.

Фигуранты распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, они решили продолжить пить за чужой счет. Злоумышленники пришли к 61-летней знакомой и напали на ее. Они ударили ее ножом и топором: на теле было множество ран в области шеи и грудной клетки. После этого мужчины забрали хранившиеся у пенсионерки 75 тысяч рублей и сбежали.

Труп потерпевшей нашла родственница. Она сообщила в правоохранительные органы.

Один из нападавших получил 17 лет и один месяц лишения свободы в колонии особого режима. Второй был приговорен к 15 годам и одному месяцу в колонии строгого режима. Оба ранее неоднократно судимы.