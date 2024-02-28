В Новосибирской области два брата убили пожилую женщину ради 75 тысяч рублей

Два брата из Новосибирской области убили пожилую женщину ради 75 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал
Инцидент произошел в ночь на 14 января в селе Форпост-Каргат.
Фигуранты распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, они решили продолжить пить за чужой счет. Злоумышленники пришли к 61-летней знакомой и напали на ее. Они ударили ее ножом и топором: на теле было множество ран в области шеи и грудной клетки. После этого мужчины забрали хранившиеся у пенсионерки 75 тысяч рублей и сбежали.
Труп потерпевшей нашла родственница. Она сообщила в правоохранительные органы.
Один из нападавших получил 17 лет и один месяц лишения свободы в колонии особого режима. Второй был приговорен к 15 годам и одному месяцу в колонии строгого режима. Оба ранее неоднократно судимы.