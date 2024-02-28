Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
-1°
Чтв, 29
Птн, 01
ЦБ USD 91.87 -0.17 29/02
ЦБ EUR 99.45 -0.47 29/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
13 часов назад
459
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
1 605
Что делать, если течет крыша или сгнили трубы, а капремонт еще не скор...
РЗН. инфо вместе с экспертами разбирался, как ускорить...
23 февраля 18:03
4 811
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
15 432
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Новосибирской области два брата убили пожилую женщину ради 75 тысяч рублей

Два брата из Новосибирской области убили пожилую женщину ради 75 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на следственное управление СКР по региону.

Инцидент произошел в ночь на 14 января в селе Форпост-Каргат.

Фигуранты распивали алкоголь. Когда спиртное закончилось, они решили продолжить пить за чужой счет. Злоумышленники пришли к 61-летней знакомой и напали на ее. Они ударили ее ножом и топором: на теле было множество ран в области шеи и грудной клетки. После этого мужчины забрали хранившиеся у пенсионерки 75 тысяч рублей и сбежали.

Труп потерпевшей нашла родственница. Она сообщила в правоохранительные органы.

Один из нападавших получил 17 лет и один месяц лишения свободы в колонии особого режима. Второй был приговорен к 15 годам и одному месяцу в колонии строгого режима. Оба ранее неоднократно судимы.