Рязанская облдума увеличила расходы на реализацию социально значимых программ

Депутаты Рязанской облдумы утвердили изменения в бюджет 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Заседание прошло в среду, 28 февраля.

Парламентарии увеличили расходы на 4,8 миллиарда рублей за счет остатков, сложившихся на начало 2024 года. Это позволило увеличить объемы финансирования ряда госпрограмм.

Так, ассигнования государственной программы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт» выросли на 977,95 млн рублей. Расходы на реализацию государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов» увеличены на 121, 68 млн рублей, из них около 86 млн рублей направят дополнительно на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На благоустройство общественных территорий в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды» направляется 560 млн. рублей. На выплаты участникам специальной военной операции дополнительно выделено 150 млн рублей.

Также увеличиваются расходы бюджета на образование, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, культуру и спорт, реализацию молодежной политики и ряд других направлений.