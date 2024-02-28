Рязанке, которая зарезала знакомую, дали восемь лет колонии

Приговор вступил в законную силу.

Рязанке, которая зарезала знакомую, дали восемь лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

По данным следствия, в июне 2023 года во время распития алкоголя между женщинами произошел словесный конфликт. Во время ссоры одна из них ударила другую кулаком в лицо. В ответ женщина взяла нож и ударила знакомую в грудь.

Женщина скончалась.

Суд приговорил убийцу к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.