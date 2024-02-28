Рязанец рассказал об агрессивной стае собак в центре города

Он подчеркнул, что стая состоит примерно из 15 собак, половина из них чипирована, а остальные нет.

Рязанец рассказал об агрессивной стае собак на улице Кудрявцева. Видео он прислал в редакцию РЗН. инфо.

Как отметил мужчина, 22 февраля в очередной раз, когда он возвращался домой, собаки пытались напасть на школьника."Я позвонил в МБУ «Городская служба по контролю за безнадзорными животными», там развели руками со словами: «мы никого не видели, когда выезжали, больше ничем помочь не можем». Ранее перед новым годом семейная пара на подъеме к дому № 11 по улице Кудрявцева спасала своего ребенка из зубов собак", — рассказал рязанец.

Кроме того, он подчеркнул, что стая состоит примерно из 15 собак, половина из них чипирована, а остальные нет.