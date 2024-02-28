Рязанец погасил 73 задолженности по налогам и штрафам после ареста автомобиля

Общая сумма долга — свыше 340 тысяч рублей.

Рязанец погасил 73 задолженности по налогам и штрафам после ареста автомобиля. Об этом сообщила региональное УФССП.

Приставы возбудили 73 исполнительных производства о взыскании с мужчины задолженности по налоговым платежам, административным штрафам МУГАДН (Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора) и ГИБДД. Общая сумма долга — свыше 340 тысяч рублей. Также приставы установили исполнительский сбор на сумму более 78 тысяч рублей.

В итоге исполнители арестовали автомобиль Mazda, принадлежавший рязанцу. В итоге он полностью оплатил задолженности и исполнительский сбор. Производство в настоящее время окончено.