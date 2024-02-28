Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
-1°
Чтв, 29
Птн, 01
ЦБ USD 91.87 -0.17 29/02
ЦБ EUR 99.45 -0.47 29/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
10 часов назад
375
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
1 554
Что делать, если течет крыша или сгнили трубы, а капремонт еще не скор...
РЗН. инфо вместе с экспертами разбирался, как ускорить...
23 февраля 18:03
4 762
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
15 388
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанец погасил 73 задолженности по налогам и штрафам после ареста автомобиля
Общая сумма долга — свыше 340 тысяч рублей.

Рязанец погасил 73 задолженности по налогам и штрафам после ареста автомобиля. Об этом сообщила региональное УФССП.

Приставы возбудили 73 исполнительных производства о взыскании с мужчины задолженности по налоговым платежам, административным штрафам МУГАДН (Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора) и ГИБДД. Общая сумма долга — свыше 340 тысяч рублей. Также приставы установили исполнительский сбор на сумму более 78 тысяч рублей.

В итоге исполнители арестовали автомобиль Mazda, принадлежавший рязанцу. В итоге он полностью оплатил задолженности и исполнительский сбор. Производство в настоящее время окончено.