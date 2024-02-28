Рязанца приговорили к реальному сроку за повторное пьяное вождение

Дело рассматривал Ухоловский райсуд.

Жителя Ухолова осудили за повторное пьяное вождение. Об этом сообщило региональная прокуратура.

По информации органа, мужчина, имеющий непогашенную судимость за вождение в нетрезвом виде, вновь сел за руль. Однако его задержали сотрудники ГИБДД.

Его осудили на год лишения свободы. Также его на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Также прокурором заявлено о конфискации 100 тысяч рублей в доход государства.