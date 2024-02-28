Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с 1 марта 2024 года

Повышение пенсий, запрет на популяризацию VPN-сервисов, ОСАГО от одного дня и другое.

Россиянам рассказали, какие законы вступят в силу с 1 марта 2024 года. Об этом сообщает сайт Госдумы.

Произойдет повышение пенсии для пожилых людей, достигших возраста 80 лет. Никаких заявлений для этого подавать не требуется — все перерасчеты будут произведены автоматически, исходя из данных, которыми располагает Социальный фонд России.

Кроме этого, на увеличение размера пособий могут рассчитывать те, кто получает пенсию по инвалидности.

Со следующего месяца вступит в силу ряд законодательных нововведений в цифровой сфере.

Изменение, которое затронет многих россиян, коснется распространения информации о способах, позволяющих обходить блокировки различных ресурсов в интернете, в частности VPN-сервисов. Стоит отметить, что на законодательном уровне использование анонимайзеров запрещено, теперь же станет нельзя и популяризировать их применение.

Еще одно нововведение, призванное улучшить защиту персональных данных, коснется работы управляющих компаний. Они на законодательном уровне получат возможность передавать права на защиту от утечек данных сторонним организациям, специализирующимся на информационной безопасности.

Целого ряда организаций коснутся и изменения в правилах обеспечения противопожарного режима. С 1 марта хостелы, общежития, детские сады, школы, дома престарелых, ряд медицинских и других соцучреждений необходимо будет оборудовать защитой электросети от короткого замыкания.

Кроме того, требования Банка России к ипотечным кредитам станут более строгими. В частности, регулятор увеличит надбавки к коэффициентам риска. Такая мера позволит защитить от чрезмерной закредитованности граждан с высокими показателями долговой нагрузки.

Полисы ОСАГО на срок от одного дня автомобилисты смогут оформлять с 2 марта. Короткие полисы будут вступать в силу не ранее чем через три дня после оформления. При расчете стоимости страховки будут применяться понижающие коэффициенты, размер которых будет определять страховщик.