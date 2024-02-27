В Рязанской области в ДТП погиб водитель «Хендай»

Авария произошла в понедельник, 26 февраля, примерно в 14:05, на 193 километре трассы Р-22 «Каспий».

В Михайловском районе в ДТП погиб 27-летний житель Подмосковья. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла в понедельник, 26 февраля, примерно в 14:05, на 193 километре трассы Р-22 «Каспий».

По предварительной информации, между собой столкнулись Hyundai Solaris, которым управлял житель Подмосковья, и Renault Logan — им управлял 59-летний михайловец.

В результате на месте происшествия погиб водитель Hyundai. Водитель Renault получил травмы, ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП полицейские начали проверку.