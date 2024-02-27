В Рязанской области простились с погибшими в зоне СВО Андреем Ловцовым и Сергеем Мокроусовым

Траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей.

В Рязанской области простились с погибшими в зоне СВО Андреем Ловцовым и Сергеем Мокроусовым. Об этом сообщает издание «Рязанские ведомости».

В Рязанской области прошла церемония прощания с героически погибшими в ходе СВО ефрейтором Андреем Ловцовым и военнослужащим в/ч 63354 и гвардии младшим сержантом Сергеем Мокроусовым, военнослужащим в/ч 74507.

Отмечается, что траурные мероприятия прошли с соблюдением всех воинских почестей. В них приняли участие представители правительства Рязанской области, администрации Рязани, рязанского военного гарнизона, рязанской епархии, общественных организаций, ветераны, родные и близкие военнослужащих. Свои соболезнования семьям погибших воинов выразил губернатор Павел Малков.