Роскомнадзор внес Steam в реестр запрещенных сайтов в России

В случае блокировки геймеры из РФ не смогут видеть странички профилей, друзей, принимать участия в обсуждениях, мастерских и торговой площадке.

Роскомнадзор внес Steam в реестр запрещенных сайтов в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, сайт геймерского сообщества Steam внесен в реестр запрещенных Роскомнадзором. Решение было принято МВД 22 февраля.

Отмечается, что несколько недель назад был заблокирован казахстанский сайт, через который можно было пополнять счет на российских аккаунтах в Steam без комиссии.

В случае блокировки геймеры из РФ не смогут видеть странички профилей, друзей, принимать участия в обсуждениях, мастерских и торговой площадке.