Минтранс рассказал, когда освободят села Рязанской области от последствий низовой метели

В Милославском районе в селе Змеевка и в Скопинском районе Горлово-Рудинка-Троице-Орловка работы завершат к утру 28 февраля.

Во вторник, 27 февраля, на заседании правительства министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун рассказал, когда освободят села Рязанской области от последствий низовой метели.

Министр отметил, что в период с 22 по 26 февраля из-за усиления ветра образовались заносы на 68 дорогах: в Скопинском, Александро-Невском, Михайловском, Пронском, Ухоловском, Сапожковском, Милославском, Старожиловском, Рыбновском, Путятинском и Рязанском районах. Общая протяженность заносов составила 701 км.

«На открытых участках скорость ветра составляет 12-15 метров в секунду. Интенсивность заносов — от одного до трех часов после прохода техники. Для устранения данных последствий привлечена тяжелая техника сторонних дорожных, строительных и сельско-хозяйственных предприятий в количестве 32 единиц. Общее количество — 259 единиц. Работаем круглосуточно», — сообщил Супрун.

Кроме того, Павел Супрун подчеркнул, что после нарезов бороздов вдоль дорог для задержания снега в Сараевском, Ухоловском, Пронском и Старожиловском районах удалось остановить заносы. Самая сложная обстановка в Скопинском и Милославском районе.

«По данным на 8:00 27 февраля проезд ограничен к 10 населенным пунктам с общей численность 414 человек. По информации глав сел, все жители обеспечены продуктами питания. К обеду 28 февраля планируем завершить работы по обеспечению проездов ко всех населенным пунктам», — добавил Супрун.

Малков отметил, что это уникальное погодное условие, которого не было никогда, и уточнил, когда расчистят дороги в двух районах. Супрун сообщил, что в Милославском районе в селе Змеевка и в Скопинском районе Горлово-Рудинка-Троице-Орловка работы завершат к утру 28 февраля.

«Привлекли всю технику региона и соседних регионов: бульдозеры и погрузчики. Завтра к обеду все работы завершим. В Скопинском районе была проблема с подъездом скорой помощи, растаскивали машины путем тяжелой техники, тросом проталкивали до дома, куда вызывали», — заключил Супрун.